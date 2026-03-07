Haberler

Trump: Kartelleri ortadan kaldırmak için koalisyon kurduk, 17 ülke katıldı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Batı Yarımküre'deki "kartelleri ortadan kaldırmak" için yeni bir askeri koalisyon kurduklarını ve 17 ülkenin resmen ittifaka katıldığını açıkladı. Trump ayrıca Latin Amerika liderlerine hitabı sırasında ülkelerdeki güvenlik sorunlarına değinerek, "İnanması zor olsa da bazılarınızın tehlikede olduğunu söylemeliyim. Eğer bizden isterseniz füze kullanabiliriz" dedi.

İsrail ile birlikte İran'a yönelik başlattıkları saldırılarla savaşın fitilini ateşleyen ABD'nin Başkanı Donald Trump'tan yeni bir hamle geldi.

"KOALİSYON KURDUK, 17 ÜLKE KATILDI"

Trump, Batı Yarımküre'deki "kartelleri ortadan kaldırmak" için yeni bir askeri koalisyon kurduklarını ve 17 ülkenin resmen ittifaka katıldığını açıkladı.

"EĞER BİZDEN İSTERSENİZ FÜZE KULLANABİLİRİZ"

Trump ayrıca Latin Amerika liderlerine hitabı sırasında ülkelerdeki güvenlik sorunlarına değinerek, "İnanması zor olsa da bazılarınızın tehlikede olduğunu söylemeliyim. Eğer bizden isterseniz füze kullanabiliriz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz
