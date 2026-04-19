Trump: İsrail sevilse de sevilmese de ABD'nin büyük bir müttefiki

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile olan güçlü ilişkilerine vurgu yaparak, İsrail'in Amerika'nın büyük bir müttefiki olduğuna dikkat çekti. Trump, İsrail'in cesaretini ve azmini övdü.

Abd Başkanı Donald Trump, İsrail ile olan ilişkilerine dikkat çekerek, "İsrail sevilse de sevilmese de ABD'nin büyük bir müttefiki olduğunu kanıtlamıştır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail sevilse de sevilmese de ABD'nin büyük bir müttefiki olduğunu kanıtlamıştır. Cesur, atılgan, sadık ve zekidirler; çatışma ve gerginlik anlarında gerçek yüzlerini gösteren diğerlerinden farklı olarak, İsrail azimle savaşır ve nasıl kazanılacağını bilir!" ifadelerini kullandı.

