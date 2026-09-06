Trump'tan İspanya Eleştirisi: 'Sınırlarını Kontrol Edemeyen Ülke'

ABD Başkanı Donald Trump, "İspanya sınırlarını kontrol edemeyen bir ülke" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından İspanya'daki olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Trump, "İspanya'da yaşananlar çok üzücü; sınırlarını hiç kontrol edemeyen bir ülke" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı