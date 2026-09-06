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Trump'tan İspanya Eleştirisi: 'Sınırlarını Kontrol Edemeyen Ülke'

Trump'tan İspanya Eleştirisi: 'Sınırlarını Kontrol Edemeyen Ülke'
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ABD Başkanı Donald Trump, İspanya'daki olayları 'çok üzücü' olarak nitelendirdi ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İspanya'nın sınırlarını hiçbir şekilde kontrol edemediğini belirtti. Bu yorum, ülkedeki göçmen krizi ve sınır güvenliği tartışmalarına dikkat çekerken, Trump'ın uluslararası göç politikalarına yönelik eleştirisini yansıtıyor. İspanya hükümetinden ise henüz resmi bir yanıt gelmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İspanya sınırlarını kontrol edemeyen bir ülke" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından İspanya'daki olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Trump, "İspanya'da yaşananlar çok üzücü; sınırlarını hiç kontrol edemeyen bir ülke" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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