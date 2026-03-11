Trump: Savaş ben isteğimde bitecek

ABD Başkanı Donald Trump, "Ben ne zaman istersem savaş o zaman bitecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran'la savaşın kendisi ne zaman isterse o zaman biteceğini söyleyerek, İran'da hedef alınacak neredeyse hiçbir şeyin kalmadığını bildirdi. Trump, "İran'la savaş yakında sona erecek. Savaş harika gidiyor. Zaman çizelgesinin çok ilerisindeyiz. Orijinal altı haftalık dönemde bile mümkün olduğunu düşündüğümüzden daha fazla hasar verdik" ifadelerini kullandı.

