Trump: İran'daki yeni isimler makul davranıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da gerçekleşen rejim değişikliğini değerlendirerek, yeni liderlerin daha makul davrandığını ifade etti. Trump, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı'nın ABD ile işbirliği yapıp yapmayacağını bir hafta içinde göreceklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "İranlı liderlerin yerine gelen yeni isimler çok daha makul davranıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'da üst düzey yöneticilerin, ABD ve İsrail saldırılarında öldürüldüğü için 'rejimde değişiklik olduğunu' öne süren Trump, "Geçmişteki isimler gittiği için tam bir rejim değişikliği oldu, şu an tamamen yeni bir grup insanla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Trump, yeni isimlerin 'daha makul davrandıklarını' söyleyerek, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın ABD ile çalışıp çalışmayacağını 'bir hafta içinde" göreceklerini bildirdi.

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in yaşayıp yaşamadığı ile ilgili soruya Trump, "Ondan kimse haber alamıyor. Muhtemelen hayatta ama son derece kötü durumda olduğunu düşünüyoruz" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
