Trump, İran'ın Nükleer Tesislerine Hava Saldırısı Düzenlendiğini Açıkladı

Trump, İran'ın Nükleer Tesislerine Hava Saldırısı Düzenlendiğini Açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan'daki üç nükleer tesisine hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının başarılı geçtiğini belirten Trump, tüm uçakların güvenli bir şekilde geri döndüğünü ifade etti.

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada İran'ın 3 nükleer tesisini savaş uçaklarıyla vurduklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan dahil olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu. Trump yaptığı paylaşımda," İran'daki Fordow, Natanz ve İsfahan dahil olmak üzere üç nükleer tesise yönelik çok başarılı saldırımızı tamamladık. Tüm uçaklar artık İran hava sahasının dışında. Birincil tesis olan Fordow'a tam bir bomba yükü atıldı. Tüm uçaklar güvenli bir şekilde evlerine doğru yola çıktı. Harika Amerikan Savaşçılarımızı tebrik ederiz. Dünyada bunu yapabilecek başka bir ordu yok. Şimdi barış zamanı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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