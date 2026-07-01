Abd Başkanı Donald Trump, "İran ile görüşmeler çok iyi gidiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Dakota'dan Beyaz Saray'a hareket edeceği sırada, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Trump, ABD'nin İran'la çok iyi anlaştığını ve Katar'daki son görüşmelerin iyi geçtiğini söyledi. Tahran ile devam eden görüşmelerde, İran'ın 'önemli bir mesafe katettiğini' aktaran Trump, "İran ile mükemmel bir görüşme gerçekleştirdik. İran'ı nükleer silahlardan arındırma yolunda ilerliyoruz. Finansal piyasalardaki yükselişten, petrol fiyatlarındaki düşüşten ve perakende sektöründeki fiyat gerilemesinden hepimiz fayda sağlıyoruz. Geçen hafta İran'a güçlü saldırılar gerçekleştirdik. Çok iyi toplantılar yaptılar, sonuçları göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı