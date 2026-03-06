Trump: İran ile koşulsuz teslimiyet dışında bir anlaşma olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma yapılmayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından İran'a yönelik paylaşımda bulundu. Trump, İran ile olası bir diplomasi masasının tek şartına dikkat çekerek, "İran ile koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma olmayacak" ifadelerini kullandı.

Koşulsuz teslimiyetin ve yeni bir yönetimin belirlenmesinin ardından İran'ın yeniden inşa edileceğini aktaran Trump, "Bundan ve harika, kabul edilebilir bir liderin (veya liderlerin) seçilmesinden sonra, biz ve birçok harika, cesur müttefikimiz ve ortağımız, İran'ı yıkımın eşiğinden döndürmek, ekonomik olarak her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü hale getirmek için durmaksızın çalışacağız" açıklamasında bulundu.

Trump, paylaşımını kendi siyasi sloganına atıfta bulunarak, "İran'ın harika bir geleceği olacak. İran'ı Yeniden Harika Yapın (MIGA)" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı