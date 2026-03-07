Haberler

Trump: İran artık Orta Doğu'nun kaybedeni

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın komşulardan özür dileyerek teslim olduğunu ve artık Orta Doğu'nun kaybedeni olduğunu öne sürdü. Trump, İran'a yönelik saldırıların daha da sertleşeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın komşu ülkelerden özür dileyerek teslim olduğunu belirterek, Tahran yönetiminin artık Orta Doğu'nun 'kaybedeni' olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cehenneme çevrilen İran, Orta Doğu komşularından özür diledi, teslim oldu ve onlara bir daha ateş açmayacağına söz verdi. Bu söz, yalnızca ABD ve İsrail'in amansız saldırıları nedeniyle verildi. Onlar Orta Doğu'yu ele geçirip yönetmek istiyorlardı. İran, binlerce yıl sonra ilk kez çevresindeki Orta Doğu ülkelerine yenildi. Bana 'Teşekkürler Başkan Trump' dediler, ben de 'Rica ederim' dedim. İran artık Orta Doğu'nun 'kabadayısı' değil; aksine 'kaybedeni' olmuştur ve teslim olana ya da tamamen çökene kadar onlarca yıl bu şekilde kalacaktır" ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik saldırıların bugün daha da sertleşeceğini kaydeden Trump, daha önce hedef listesinde olmayan yeni bölgelerin ve grupların hedef alınacağını duyurdu. Trump, "Bugün İran çok sert vurulacak. İran'ın kötü davranışları nedeniyle şu ana kadar hedef alınması düşünülmeyen bölgeler ve insan grupları, tamamen yok edilme ve kesin ölümle riskiyle karşı karşıya" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

