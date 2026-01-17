Haberler

Trump: İran'da planlanan idamların iptal edilmesini saygıyla karşılıyorum

Trump: İran'da planlanan idamların iptal edilmesini saygıyla karşılıyorum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimi tarafından planlanan 800'den fazla idamın iptal edilmesini büyük bir saygıyla karşıladığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da gerçekleştirilmesi planlanan 800'den fazla idamın iptal edilmesini büyük bir saygıyla karşıladığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gerçekleştirilmesi planlanan tüm idamların (800'den fazla) İran yönetimi tarafından iptal edilmesini büyük bir saygıyla karşılıyorum. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Suriye ordusu Halep'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor

Komşuda kritik bölge el değiştiriyor! İlk askeri birlik giriş yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

Önce kız kardeşi ile annesine sonra kendi kafasına sıktı
Jhon Duran hakkında bomba iddia

Jhon Duran hakkında bomba iddia
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu

Türkiye Atlas'a ağlıyor! Katilinin paylaşımı kan dondurdu
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Gençlik nereye gidiyor?
Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

Önce kız kardeşi ile annesine sonra kendi kafasına sıktı
Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu

Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi

Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi