Haberler

Trump: Anlaşma imzalanmazsa yarın yine bombalayacağız

Trump: Anlaşma imzalanmazsa yarın yine bombalayacağız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların devam edeceğini belirterek, İranlı yetkililerin iyi niyet anlaşmasını imzalamaması halinde yarın yeniden bombalama yapılacağını açıkladı.

Abd Başkanı Donald Trump, "Eğer İranlılar iyi niyet anlaşmasını imzalamazsa yarın yine bombalayacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan İran'a yönelik yeni saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'daki hedefleri vurmak için 49 'Tomahawk' füzesinin kullanıldığını kaydeden Trump, bunların bir kısmının başkent Tahran'a yaklaşık 65 kilometre mesafede olduğunu bildirdi.

Trump, İran'ın güneybatısında radar ve hava savunma sistemlerini imha ettiklerini belirterek, "İranlı üst düzey yetkililer beni aradı ve bombalamayı durdurmamızı istediler, saldırılar yakında duracak. İran eğer anlaşmayı imzalamazsa yarın onları çok 'şiddetli' şekilde bombalayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı

Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü, eski hakem Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı

Ankaragücü, Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı
Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Mide bulandıran olay! Vatandaşlar yaka paça indirip cezasını kesti
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Rabia hayatını kaybetti

Otoobilin çarptığı 15 yaşındaki Rabia öldü; ailesi sinir krizi geçirdi
Fenerbahçe'de Kante depremi

Fenerbahçe'de Kante depremi!
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı

35 yıl boyunca topladı! Daire parası teklif ettiler yine de satmadı
Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı'nda yüz güldüren doluluk

2 milyon nüfuslu insanın ihtiyacını karşılıyor! Yüzde 3'ten 98'e çıktı
Bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor

Bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor