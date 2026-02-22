Haberler

Trump'ın Florida'daki evine yaklaşan bir zanlı öldürüldü

Trump'ın Florida'daki evine yaklaşan bir zanlı öldürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Gizli Servisi, Başkan Trump'ın Florida'daki Mar-a Lago tesisine girmeye çalışan bir erkeğin öldürüldüğünü açıkladı. Olay, şüphelinin elinde pompalı tüfek ve yakıt dolu bidonla güvenli alanda tespit edilmesiyle gerçekleşti.

ABD Gizli Servisi, Başkan Donald Trump'ın Florida eyaletindeki Mar-a Lago tesisine yasa dışı bir şekilde girmeye çalışan 20'li yaşlarındaki bir erkeğin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Başkanı şu anda Washingon'da. Gizli Servis, öldürülen kişinin yerel saatle 01:30'da tesisin kuzey kapısındaki güvenlikli alanda tespit edildiğini belirtti.

Elinde bir pompalı tüfek ve yakıt dolu bir bidon olduğu belirtilen şüphelinin ne yapmak istediği belirsizliğini korurken, Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Şüphelinin kimliği açıklanmadı.

Gizli Servis ajanlarının şüpheliye ateş açtığı ve olay sırasında kuruluşun koruması altında bulunan kimsenin tesiste olmadığı kaydedildi.

FBI Sözcüsü Brett Skiles, olayın meydana geldiği yerin Gizli Servis korumasında olduğunu ve FBI'ın delil topladığını kaydetti.

Sözcü ayrıca, güvenlik kameralarında herhangi bir şüpheli durum görenlerin, polisle temas etmesini istedi.

Trump daha önce bazı suikast planları ve girişimlerine maruz kalmıştı.

Eylül 2024'te, başkanlık seçimlerinden iki ay önce Trump'ı Florida'daki golf kursunda öldürmeyi planlayan 59 yaşındaki Ryan Routh, geçtiğimiz günlerde ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Trump, Routh'un suikast girişiminden iki ay önce de Pennsylvania'daki bir seçim mitinginde suikast girişimine uğramıştı. 20 yaşındaki Matthew Crooks, miting sırasında birkaç el ateş etmiş, mermilerden biri ABD Başkanı'nın kulağını sıyırmıştı .

BBC
Hadise'den skandal 'Ramazan' videosu! Tepkiler gecikmedi

Türkiye'yi o ülkelerle aynı kefeye koydu, tepki anında geldi
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Akasya Durağı'nın yayınlanacağı tarih belli oldu

Hayranları ekran başına! Senaristi yayınlanacağı tarihi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amatör maçta saha karıştı: Bir futbolcu hastaneye kaldırıldı, 11 kırmızı kart çıktı

Tekmeli yumruklu kavga! Tam 11 kırmızı kart çıktı
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam Edin Dzeko

Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam
'Yeni Nostradamus' ABD-İran savaşı için tarih verdi

"Yeni Nostradamus" tarih verdi! Kehanet doğru çıkarsa vay halimize
Amatör maçta saha karıştı: Bir futbolcu hastaneye kaldırıldı, 11 kırmızı kart çıktı

Tekmeli yumruklu kavga! Tam 11 kırmızı kart çıktı
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda'ya kesildi
Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı

Tek hareketiyle İngiltere'yi salladı