Trump'ın Florida'daki evine yaklaşan bir zanlı öldürüldü

ABD Gizli Servisi, Başkan Donald Trump'ın Florida eyaletindeki Mar-a Lago tesisine yasa dışı bir şekilde girmeye çalışan 20'li yaşlarındaki bir erkeğin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Başkanı şu anda Washingon'da. Gizli Servis, öldürülen kişinin yerel saatle 01:30'da tesisin kuzey kapısındaki güvenlikli alanda tespit edildiğini belirtti.

Elinde bir pompalı tüfek ve yakıt dolu bir bidon olduğu belirtilen şüphelinin ne yapmak istediği belirsizliğini korurken, Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Şüphelinin kimliği açıklanmadı.

Gizli Servis ajanlarının şüpheliye ateş açtığı ve olay sırasında kuruluşun koruması altında bulunan kimsenin tesiste olmadığı kaydedildi.

FBI Sözcüsü Brett Skiles, olayın meydana geldiği yerin Gizli Servis korumasında olduğunu ve FBI'ın delil topladığını kaydetti.

Sözcü ayrıca, güvenlik kameralarında herhangi bir şüpheli durum görenlerin, polisle temas etmesini istedi.

Trump daha önce bazı suikast planları ve girişimlerine maruz kalmıştı.

Eylül 2024'te, başkanlık seçimlerinden iki ay önce Trump'ı Florida'daki golf kursunda öldürmeyi planlayan 59 yaşındaki Ryan Routh, geçtiğimiz günlerde ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Trump, Routh'un suikast girişiminden iki ay önce de Pennsylvania'daki bir seçim mitinginde suikast girişimine uğramıştı. 20 yaşındaki Matthew Crooks, miting sırasında birkaç el ateş etmiş, mermilerden biri ABD Başkanı'nın kulağını sıyırmıştı .