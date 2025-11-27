Trump'ın Georgia'daki Seçim Davası Sonlandırıldı

ABD'nin Georgia eyaletinde Başkan Donald Trump ile bazı danışmanlarının 'seçimlere müdahale' gerekçesiyle suçlandığı dava, davaya atanan yeni savcı tarafından sonlandırıldı.

ABD'de 2020 başkanlık seçim sürecinden bu yana Başkan Donald Trump'ın Georgia'daki seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik girişimleri iddiasıyla devam eden dava, yeni savcı Pete Skandalakis tarafından sonlandırıldı. Görevi kısa süre önce, hakkında soruşturma yürütülen Fulton County Bölge Savcısı Fani Willis'ten devralan Skandalakis, dün mahkemeye sunduğu dilekçede 'davayı daha fazla sürdürmemeye karar verdiğini' açıkladı.