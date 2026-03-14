Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yakında eşlik edecek

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere 'yakında' eşlik edeceklerini duyurdu. Trump, bu adımın küresel enerji tedariki için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere 'yakında' eşlik etmeye başlayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu tatili için Washington'dan Florida'ya hareket etmeden önce havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaşa ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, küresel enerji tedariki için kritik öneme sahip olan boğazdaki ticari trafiği korumak amacıyla harekete geçeceklerini belirtti. Trump, ABD donanmasının bölgeden geçen petrol tankerlerine ve ticari gemilere 'yakında' refakat etmeye başlayacağını kaydederken, bu adım için henüz kesin bir tarih vermedi.

Basın mensuplarının, İran'a yönelik saldırıların sona erdirilmesi hususunda İsrail ile ABD'nin aynı görüşte olup olmadığı yönündeki sorusunu da yanıtlayan Trump, iki ülkenin farklı yaklaşımlara sahip olabileceğine işaret etti. Trump, "Sanıyorum onlar bu konuda biraz farklı düşünüyor olabilir. Sonuç itibarıyla farklı ülkeleriz" diye konuştu. Saldırıların ne zaman biteceğine ilişkin net bir tarih paylaşmaktan kaçınan Trump, aklında belirli bir zaman çizelgesi olduğunu ve operasyonların gerektiği sürece devam edeceğinin altını çizdi.

İran'a yönelik yürütülen askeri operasyonların sahadaki gidişatına da değinen Trump, "Planladığımız takvimin çok önündeyiz" ifadelerini kullandı. Bombardımanlar neticesinde İran'ın askeri kapasitesine ağır darbe vurduklarını ve bu gücü büyük oranda yok ettiklerini savunan Trump, "İran şu anda kötü bir durumda" iddiasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi

Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı vuruldu
Savaş sürerken Türkiye'den yeni 'Kamikaze İHA K2' hamlesi! Bayraktar 'sürpriz' deyip duyurdu

Savaş sürerken Türkiye'den stratejik hamle! "Sürpriz" deyip duyurdu
Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü

Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü
Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak istifa etti

Yenilgi sonrası istifa
Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki

Cemaat, imamı çıldırttı
Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir

Trump'a İran'da ilk büyük darbe! Avrupa devi resmen çekildi
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

67 yıldır olmayan şey bu akşam gerçekleşti
Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak istifa etti

Yenilgi sonrası istifa
Mersin'deki at eti skandalına Başkan Seçer'den cevap: Mağdur olan biziz

At eti rezaletinde gelen itiraf daha skandal
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia

İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia