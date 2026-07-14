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Trump: Hürmüz Boğazı İran hariç herkese açık

Trump: Hürmüz Boğazı İran hariç herkese açık
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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın İran dışındaki tüm gemi trafiğine açık olduğunu duyurdu. Trump, İran'a yönelik abluka ve Körfez ülkeleriyle ticaret anlaşmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Abd Başkanı Donald Trump, " Hürmüz Boğazı, İran dışında tüm gemi trafiğine açık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nın İran hariç tüm gemilere açık olduğunu bildirdi. Trump, "Bunun nedeni de yalan söyleyen, şiddet yanlısı, kötü niyetli bir yönetim ve bu da onları tamamen yok olma yoluna sokuyor" ifadelerini kullandı.

Hürmüz'de tam bir abluka uygulayacaklarını ancak bu ablukanın yalnızca İran limanlarına gelen veya oradan ayrılan ya da İran ile ilgili herhangi bir mal taşıyan gemileri kapsayacağını belirten Trump, " Orta Doğu'daki ülkelerle yaptığım son derece verimli görüşmeler sonucu, yüzde 20'lik ABD vergisini, çeşitli Körfez ülkelerinin ABD ile yapacağı ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla değiştirmeye karar verdim. Bu yatırımlar devasa olacak ancak aynı zamanda onların geleceği ve kendileri için sıra dışı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ABD'nin kazanan taraf olduğunu savunarak, "İran'ın 52 bin protestocu dahil binlerce insanı öldürdüğü günler sona erdi en önemlisi de İran asla nükleer silah sahibi olmayacak" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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