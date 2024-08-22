Trump'a mitingde 'kurşun geçirmez camlı' önlem

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Kuzey Karolina'daki mitimginde kurşun geçirmez camın ardından konuştu. Trump, temmuz ayında Pensilvanya'daki mitinginde düzenlenen silahlı suikast girişiminde kulağından yaralanmıştı.

TRUMP, KURŞUN GEÇİRMEZ CAMIN ARDINDAN KONUŞTU

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi eski başkan ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, çalışmalarını hızlandırdı. Kuzey Karolina'da miting düzenleyen Trump dikkat çeken bir güvenlik önlemi aldı. Temmuz ayında Pensilvanya'daki mitinginde silahlı suikast girişiminden yaralı olarak kurtulan Trump, bu sefer kurşun geçirmez camın ardından konuştu.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak sağ kulağından yaralanmıştı. Saldırıda mitinge katılan itfaiyeci Corey Comperatore hayatını kaybederken, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks'u olay yerinde öldürmüştü.