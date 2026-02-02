Haberler

İtalya'da Sosyal Merkezin Boşaltılması Protesto Edildi

İtalya'nın Torino kentinde, sosyal merkez boşaltılması dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte göstericiler ve polis arasında çatışmalar yaşandı. Olaylarda 11 kişi yaralandı.

İTALYA'nın Torino kentinde, bir sosyal merkezin boşaltılması dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte göstericiler ile polis arasında çatışma yaşandığı bildirildi.

İtalya'nın kuzeyindeki Torino kentinde sosyal merkez olarak kullanılan bir binanın, emniyet güçleri tarafından aralık ayında boşaltılması dün kentte bir kez daha protesto edildi. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı yürüyüşte, bir grup gösterici boşaltılan sosyal merkez binasına yürümek isteyince güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi. İtalyan basınındaki haberlerde, Torino'daki olaylarda en az 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
