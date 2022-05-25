Toprağa gömülen tabuttan gelen ses, cemaati pürdikkat kestirdi! Mezar kazılınca merhumenin canlı olduğu anlaşıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Toprağa gömülen tabuttan gelen ses, cemaati pürdikkat kestirdi! Mezar kazılınca merhumenin canlı olduğu anlaşıldı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
 - Güncelleme:
Toprağa gömülen tabuttan gelen ses, cemaati pürdikkat kestirdi! Mezar kazılınca merhumenin canlı olduğu anlaşıldı

Hindistan'da Müslüman bir ailenin çocuğu, doğduktan kısa süre sonra öldü. Hastane personelinin 'ölü raporu' vermesinin ardından cenaze işlemleri yapılan ve gömülen çocuk, tören sırasında ses çıkarmaya başladı. Toprağın kazılmasının ardından çocuklarını canlı gören aile, hem şaşkınlık hem de sevinci bir arada yaşadı.

Hindistan'ın Banihal kentindeki Alt Bölge Hastanesi'nde doğan bir bebek, doğumdan kısa süre sonra hastane çalışanları tarafından ölü olarak rapor edildi. Aile üyeleri de hastaneye giderek bebeklerini ceset torbasının içerisinde teslim aldı.

HEMEN CENAZE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Fazla vakit kaybetmek istemeyen aile, hemen cenaze işlemlerini başlattı. Akrabalar da cenaze için yola çıkarak Banihal kentine ulaştı. İşlemlerin ardından tabuta konulan çocuk, gömülmek üzere mezarlığa götürüldü.

GÖMÜLDÜKTEN SONRA SES ÇIKARDI

Tabutun mezarlığa gömülmesinin ardından topraktan gelen ses, cemaatin pür dikkat kesilmesine neden oldu. Hemen toprağı geri kazmaya başlayan aile üyeleri, çocuklarını canlı ve sağlıklı şekilde görmeleri nedeniyle hem sevinç hem de şaşkınlığı bir arada yaşadı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

cenaze arabası, cenaze aracı, Mezarcı, Cenaze, Vefat, Ölüm, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

arif KABAÇALI:

Hindistanda müslümanlar tabutla mı gömülüyor vay beaa bir şey daha öğrendim

Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
Yusuf Sit:

Allahın hikmetinden sual olunmaz...

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title