Toprağa gömülen tabuttan gelen ses, cemaati pürdikkat kestirdi! Mezar kazılınca merhumenin canlı olduğu anlaşıldı - Haberler

Hindistan'ın Banihal kentindeki Alt Bölge Hastanesi'nde doğan bir bebek, doğumdan kısa süre sonra hastane çalışanları tarafından ölü olarak rapor edildi. Aile üyeleri de hastaneye giderek bebeklerini ceset torbasının içerisinde teslim aldı.

HEMEN CENAZE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Fazla vakit kaybetmek istemeyen aile, hemen cenaze işlemlerini başlattı. Akrabalar da cenaze için yola çıkarak Banihal kentine ulaştı. İşlemlerin ardından tabuta konulan çocuk, gömülmek üzere mezarlığa götürüldü.

GÖMÜLDÜKTEN SONRA SES ÇIKARDI

Tabutun mezarlığa gömülmesinin ardından topraktan gelen ses, cemaatin pür dikkat kesilmesine neden oldu. Hemen toprağı geri kazmaya başlayan aile üyeleri, çocuklarını canlı ve sağlıklı şekilde görmeleri nedeniyle hem sevinç hem de şaşkınlığı bir arada yaşadı.