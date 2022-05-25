Toprağa gömülen tabuttan gelen ses, cemaati pürdikkat kestirdi! Mezar kazılınca merhumenin canlı olduğu anlaşıldı - Haberler

Toprağa gömülen tabuttan gelen ses, cemaati pürdikkat kestirdi! Mezar kazılınca merhumenin canlı olduğu anlaşıldı
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Hindistan'da Müslüman bir ailenin çocuğu, doğduktan kısa süre sonra öldü. Hastane personelinin 'ölü raporu' vermesinin ardından cenaze işlemleri yapılan ve gömülen çocuk, tören sırasında ses çıkarmaya başladı. Toprağın kazılmasının ardından çocuklarını canlı gören aile, hem şaşkınlık hem de sevinci bir arada yaşadı.
Hindistan'ın Banihal kentindeki Alt Bölge Hastanesi'nde doğan bir bebek, doğumdan kısa süre sonra hastane çalışanları tarafından ölü olarak rapor edildi. Aile üyeleri de hastaneye giderek bebeklerini ceset torbasının içerisinde teslim aldı.
HEMEN CENAZE İŞLEMLERİ BAŞLADI
Fazla vakit kaybetmek istemeyen aile, hemen cenaze işlemlerini başlattı. Akrabalar da cenaze için yola çıkarak Banihal kentine ulaştı. İşlemlerin ardından tabuta konulan çocuk, gömülmek üzere mezarlığa götürüldü.
GÖMÜLDÜKTEN SONRA SES ÇIKARDI
Tabutun mezarlığa gömülmesinin ardından topraktan gelen ses, cemaatin pür dikkat kesilmesine neden oldu. Hemen toprağı geri kazmaya başlayan aile üyeleri, çocuklarını canlı ve sağlıklı şekilde görmeleri nedeniyle hem sevinç hem de şaşkınlığı bir arada yaşadı.