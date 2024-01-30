TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi dünya basınında

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın, TBMM'de okunan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin yazısı sonrası vekilliğinin düşürülmesi dünya basınında geniş yer buldu.

Gezi Davası tutuklusu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, hakkındaki Yargıtay kararının bugün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmasıyla düşürüldü.

Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi, dünya basınında gündem oldu. Birçok basın kuruluşu, Can Atalay meselesini manşetine taşıdı.

"MUHALİF MİLLETVEKİLİNİN STATÜSÜ DÜŞTÜ"

Reuters Haber Ajansı, "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla verdiği haberde bir yargı çatışması yaşandığını yazdı.

Al-Arabiya gazetesi de Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını aktardı.

"TÜRK PARLAMENTOSU YÜKSEK MAHKEMEYE MEYDAN OKUDU"

Al-Monitor ise "Türk parlamentosu, yüksek mahkemeye meydan okuyarak tutuklu milletvekili Can Atalay'ı ihraç etti" başlığıyla okuyucularıyla buluştu.

NE OLMUŞTU?

AYM, 25 Ekim'de de Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen milletvekili Can Atalay'ın 'seçilme hakkı' ve 'kişi hürriyeti ve güvenliği'nin ihlal edildiğine karar vermişti. Karar ise 9'a karşı 5 oyla alınmıştı. Bunun üzerine tahliyesi beklenen Can Atalay hakkındaki karar uygulanmadı. Atalay tahliye edilmedi ve dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi.

YARGITAY, AYM ÜYELERİNE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Yargıtay bunun üzerine Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyelerine suç duyurusunda bulunmuştu. Yaptıkları açıklamayla Meclis'ten Can Atalay'ın vekilliğini düşürmesini istemişti.

Can Atalay

AYM'NİN 2. HAK İHLALİ KARARI DA YARGITAY'DAN DÖNMÜŞTÜ

Atalay'ın avukatlarının ikinci kez AYM'ye bireysel başvuruda bulunması üzerine 13 Aralık'ta toplanan Yüksek Mahkeme, dosyayı Genel Kurul'a sevk etmişti. Anayasa Mahkemesi (AYM), Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal başvurusunu görüştü. Atalay'ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verildi. Mahkeme, 3 karşı oy ve oyçokluğu ile hak ihlali olduğuna hükmetti. Yargıtay, AYM'nin 2. hak ihlali kararını da uygulamamıştı.