THY, Hindistan-Pakistan Gerilimi Nedeniyle Seferlerini İptal Etti

HİNDİSTAN ve Pakistan arasında yaşanan gerilim ve uçuş güvenliğinde yaşanan olumsuzluk nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) bugün ve yarın yapmayı planladığı Lahor ve İslamabad seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan açıklamada, "Asya'da yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle 08 Mayıs Perşembe ve 09 Mayıs Cuma tarihli aşağıdaki İslamabad ve Lahor seferlerimiz iptal edilmiştir. TK-714 İstanbul – Lahor, TK-715 Lahor – İstanbul, TK-710 İstanbul – İslamabad, TK-711 İslamabad – İstanbul, TK-750 İstanbul-İslamabad, TK-751 İslamabad-İstanbul; Seyahat planlarınızı güncellemek için web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.