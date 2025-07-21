Texas'ta Sel Sonrası Arama Kurtarma Çalışmaları

Texas'ta Sel Sonrası Arama Kurtarma Çalışmaları
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ABD'nin Texas eyaletinde 4 Temmuz'da meydana gelen selin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 157 kişiye ulaşıldığı, kayıp sayısının ise 3'e düştüğü bildirildi.

ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen selin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 157 kişiye ulaşıldığı bildirildi.

ABD'nin Texas eyaletinde 4 Temmuz'da meydana gelen selin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, kayıp olarak bildirilen 160 kişinin büyük çoğunluğunun sağ olarak bulunduğu ve kayıp sayısının 3'e düştüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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