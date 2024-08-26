Telegram CEO'su Pavel Durov Fransa'da Gözaltına Alındı

Rusya'nın Paris Büyükelçiliği, Le Bourget havaalanında gözaltına alınan Telegram uygulamasının CEO'su Pavel Durov'a ilişkin yaptığı açıklamada, "Fransız tarafı bu konuda işbirliği yapmaktan kaçınmaktadır" dedi.

Rusya'nın Paris Büyükelçiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Pavel Durov'un gözaltına alındığına dair haberlerin medyada yer almasının ardından, Fransız makamlarından derhal gerekçelerini açıklamalarını istedik. Haklarının korunmasını ve konsolosluk erişiminin sağlanmasını talep ettik. Bugün itibariyle Fransız tarafı hala bu konuda işbirliği yapmaktan kaçınmaktadır. Sayın Durov'un avukatı ile temas halindeyiz" denildi.

Fransız medyası, Durov'un dolandırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç, terörizmi teşvik ve siber zorbalıkla suçlandığını, Telegram uygulamasının suç amaçlı kullanımını engellemek için harekete geçmemekle suçlanıyor.

DUROV KİDMİR?

Saint-Petersburg doğumlu teknoloji girişimcisi Pavel Durov (39), 2006'da Facebook'tan etkilenerek sosyal medya uygulaması VKontakte'yi kurdu. Günümüzde VK olarak bilinen şirketin değeri, 3 milyar dolara ulaştı.

2013 Kasım'da Durov, VK'nin yüzde 12 hissesini MailRu'nun sahibi Ivan Tavrin'e sattı. Daha sonra MailRu, VK'nin 52 hissesine sahip oldu. 2014 yılında da tüm hisseleri alarak VK'nın sahibi oldu.

Durov, günümüzde Berlin merkezli Telegram uygulamasının sahibi olarak bilinmektedir ve Forbes'a göre 17.2 milyar dolarla dünyanın en zengin 112'nci kişisi olmuştur.