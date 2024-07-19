Tel Aviv'de Drone Saldırısı: 1 Ölü, 10 Yaralı

(ANKARA) - İsrail'de Tel Aviv'e yapılan drone saldırısında bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı. İsrailli yetkililer drone saldırısını araştırdıklarını ifade ederken, saldırıyı Yemen'deki Şii milis grubu Husiler üstlendi ve bunu İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak yaptıklarını söyledi. İsrail'de muhalefet, saldırının İsrail'de önemli bir güvenlik zafiyeti olduğunu ortaya çıkardığını belirterek Netenyahu'yu suçladı.

Tel Aviv'de cuma sabahı duyulan patlama seslerinin ardından Ben Yehuda Caddesi'ndeki ABD Konsolosluğu yakınında bir drone saldırısı gerçekleştirildi. Patlama yerinin yakınındaki bir apartmanda vücudunda şarapnel izleri bulunan 50'li yaşlarda bir adamın cansız bedeni bulunurken hafif yaralanan on kişi hastaneye kaldırıldı.

Yemenli Şii milis grubu Husiler, kendi Telegram kanallarından yaptığı açıklamalarda saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Husiler saldırı ile ilgili açıklamada saldırının Filistin halkına ve Gazze'deki kardeşlerine karşı İsrail'in yaptığı katliamlara yanıt olarak düzenlendiğini söyledi.

İsrail'in önleyici sistemlerini aşabilen ve radar tarafından tespit edilemeyen yeni bir sistem geliştirdiklerini iddia eden Husiler saldırıların devam edeceğini ifade etti.

İsrail ordusu, hava kuvvetlerinin gökyüzündeki devriyelerini artırdığını ve saldırının incelendiğini söyledi.

Netenyahu güvenlik ihmali ile eleştiriliyor

İsrail'de Muhalefet, Tel Aviv saldırısının savaş hükümeti Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun güvenliği sağlayamayacağının bir göstergesi olduğunu söyledi. İsrail'in eski Başbakanı Yair Lapid, Tel Aviv'deki drone saldırısının "hükümetin İsrail vatandaşlarına güvenliği nasıl sağlayacağını bilmediğinin bir kanıtı daha olduğunu" ifade etti.

Muhalefetteki merkezci Yesh Atid partisinin lideri, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Kuzeyde ve güneyde caydırıcılığı kaybedenler, Tel Aviv'in kalbini de kaybeder. Politika yok, plan yok, sadece halkla ilişkiler ve kendileri hakkında tartışmalar var. Bu hükümet gitmeli" dedi.