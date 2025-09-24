Tayvan'daki Ragasa Süper Tayfunu: 17 Ölü, 35 Yaralı, 100 Kayıp

(ANKARA) - Tayvan'daki Ragasa Süper Tayfunu nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı, 100 kişiden ise halen haber alınamıyor. Hong Kong ve Çin tayfun nedeniyle alarma geçti. Çin'in Guangdong eyaletinde yaklaşık iki milyon kişi, olası felakete karşı tahliye edildi.

Tayvan'da etkili olan Ragasa Süper Tayfunu'nun ardından yaşanan şiddetli yağışlar, Matai'an baraj gölünün taşmasına sebep oldu. Sular altında kalan Guangfu ilçesinde 17 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı, 100'den fazla kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Sel sularının etkisiyle ev ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar, bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerince tahliye edilerek, güvenli alanlara götürüldü. Kayıp olan kişiler için arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği açıklandı.

"Su taşkını, tsunami etkisi yaparak aniden Guangfu ilçesine doğru hareket etti"

Tayvan İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatı'ndan Tayvan medyasına yapılan açıklamalarda, "Doğal yollarla oluşan baraj gölünün aşırı yağışların etkisiyle dolması sonucu meydana gelen su taşkını, gölün duvarlarını yıkarak tsunami etkisi yapmış, ani şekilde Guangfu ilçesine doğru hareket etmiştir. Bunun sonucunda kısa süre içinde tüm ilçe sular altında kalmış; büyük bir felaket yaşanmıştır. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişeliyiz" ifadeleri yer aldı.

Çin, olası felaketleri önlemek için tahliye planı uyguluyor

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yaklaşık 2 milyon kişi tayfun nedeniyle güvenli alanlara tahliye edildi. Chuandao kasabasındaki bir meteoroloji istasyonu, öğle saatlerinde rüzgarın hızını saatte 241 kilometre olarak ölçtü. Bu rakam, kayıtların tutulmaya başlandığından bu yana Jiangmen şehrinde görülen en yüksek seviye oldu.

Zhuhai şehrinin sahil şeridi dev dalgalar altında kaldı. Şiddetli rüzgar ve yoğun yağış ağaçlara zarar verdi. Kırılan ağaç dalları sokaklara düştü ve yolları kapattı.

Ulusal Meteoroloji, süper tayfunun yarın Yangjiang ve Zhanjiang şehirleri arasında karaya ulaşacağını tahmin ettiklerini açıkladı. Birçok şehirde okullar tatil edildi, fabrika ve ulaşım hizmetlerine ise bir süreliğine ara verildi.

Hong Kong da alarma geçti

Hong Kong'da ise fırtına uyarısı en üst seviye olan 10 olarak duyuruldu ve "evlerden çıkılmaması" istendi. Kentteki tüm ana okulları, ilk ve orta dereceli okullar, bir sonraki karara kadar tatil edildi. Bölgede yaklaşık 600 uçak seferi iptal edildi ve bazı tren seferleri durduruldu.