Tayland, Kamboçya sınırına hava saldırısı düzenledi

TAYLAND ordusu, Kamboçya sınırındaki askeri hareketliliği gerekçe göstererek bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in ara buluculuğunda ekim ayında Kuala Lumpur'da imzalanan ateşkes anlaşmasının ihlal edildiği gerekçesiyle başlayan çatışmalarda, 1 Taylandlı askerin hayatını kaybettiği, 8 askerin de yaralandığı bildirildi. Tayland Hava Kuvvetleri, Kamboçya ordusunun ağır silahları sınıra sevk ettiğini, muharebe birliklerini yeniden konuşlandırdığını ve askeri operasyon hazırlığı yaptığını kaydetti. Açıklamada, Kamboçya'nın askeri kapasitesini azaltmak ve caydırıcılık sağlamak amacıyla hava gücünün devreye sokulduğu aktarıldı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı ise Tayland ordusunun şafak vakti iki farklı noktada saldırı başlattığını ve F-16 savaş uçaklarını kullandığını duyurdu.