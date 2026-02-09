Haberler

Tayland Başbakanı Anutin, Genel Seçimlerde Zaferini İlan Etti

Güncelleme:
Tayland'da yapılan erken genel seçimde, Başbakan Anutin Charnvirakul'un liderliğindeki Bhumjaithai Partisi, Temsilciler Meclisi'nde en çok sandalye kazanarak zafer ilan etti. Resmi olmayan sonuçlara göre parti, 193 sandalye elde etti.

Tayland medyasına göre, oyların tamamının sayılmasıyla Bhumjaithai Partisi, 500 üyeli Temsilciler Meclisi'nde 193 sandalye elde etti. Bangkok'taki parti genel merkezinde gazetecilere konuşan Anutin Charnvirakul, "Seçimi birinci sırada tamamlamamız muhtemel. Bugünkü zafer, bize oy versin ya da vermesin tüm Taylandlılara aittir" dedi. Seçmenlerin partisine beklediklerinden fazlasını verdiğini belirten Anutin, "Seçmenlerimize büyük bir borcumuz var. Bunu ancak onlara ve ülkemize en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışarak ödeyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Resmi rakamların netleşmesini bekleyeceğiz"

Anutin Charnvirakul, "hükümeti kurma ve kabine atamaları konusunda kesin rakamların netleşmesini beklediğini" belirterek, "Her parti, izleyeceği yolu belirlemek için kendi iç değerlendirmesini yapmalıdır. Bu nedenle şu anda resmi rakamların netleşmesini bekleyeceğiz ve ardından çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.

Muhalefet yenilgiyi kabul etti

Seçim öncesi anketlerde önde görülen Halk Partisi, resmi sonuçlara göre 118 sandalye ile ikinci sırada kaldı. Halk Partisi Lideri Natthaphong Ruengpanyawut, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, "Birinci olamadığımızı kabul ediyoruz. Birinci olan partiye ve hükümeti kurma hakkına saygı duyma ilkemizin arkasındayız" dedi. Natthaphong, Başbakan Anutin Charnvirakul liderliğindeki bir koalisyona katılma ihtimalini reddetti ve "rakip bir koalisyon kurma arayışına girmeyeceklerini" belirtti.

Seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, hapisteki eski Başbakan Thaksin Shinawatra'nın desteklediği Pheu Thai Partisi ise 76 sandalye ile üçüncü sırada kaldı.

Kaynak: ANKA / Dünya
