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Tayland'da kaza: 8 ölü, 18 yaralı

Tayland'da kaza: 8 ölü, 18 yaralı
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Tayland'ın Mukdahan bölgesinde 11 yaşındaki bir çocuğun kullandığı kamyon, 35 kişilik Budist keşiş grubuna çarptı. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Çocuk gözaltına alındı.

TAYLAND'ın Mukdahan bölgesinde 11 yaşındaki çocuğun kullandığı kamyonun, Budist keşişlere çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Mukdahan Valisi Worrayan Boonnarat, Tayland'ın kuzeydoğusundaki Mukdahan bölgesinde 11 yaşındaki çocuğun, 35 kişilik Budist keşiş grubuna kamyonla çarptığını açıkladı. Boonnarat, keşişlerden 5'inin olay yerinde, 3'ünün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini, 18'inin ise hastanede tedavisinin sürdüğünü kaydetti. Polis, kamyonu kullanan çocuğun gözaltında olduğunu, olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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