Tarlalarını ve mahsullerini korumak isteyen köylüler, domuz sürüsünü gafil avladı

Yerleşim yerlerine kadar gelen ve tarım alanlarını tahrip eden domuz sürülerine karşı Amerika'da köylüler silahlandı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde gece saatlerinde domuz sürüsünü gafil avlamak için silahlanan köylüler, adeta katliam yaptı. Rast geldikleri sürüyü adeta kurşun yağmuruna tutan köylüler, o anlara ilişkin görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı.