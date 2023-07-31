Taliban ve ABD Heyeti Afganistan Konusunu Görüştü

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki Taliban heyeti, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West ve beraberindeki heyetle Afganistan konusunu görüştü. Görüşmelerde güvenin tesis edilmesi, yaptırımların kaldırılması ve Afganistan'ın ekonomik istikrarı gibi konular ele alındı.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki Taliban heyeti, Katar'ın başkenti Doha'da ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West ve beraberindeki heyetle Afganistan konusunu görüştü.

Taliban Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahar Belhi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve Taliban heyetinin iki gün çeşitli düzeylerde görüşmeler yaptığını söyledi.

Görüşmelerde her iki taraf arasında öncelik olarak güvenin tesis edilmesi ve bu yönde pratik adımların atılmasının konuşulduğunu ifade eden Belhi, ayrıca (Taliban'a yönelik) kara liste ve yaptırımların kaldırılması ve Afganistan'ın dondurulan paralarının serbest bırakılmasının istenildiğini belirtti.

Belhi, Afganistan'ın ekonomik istikrarının sağlanması, uyuşturucuyla mücadele ve insan haklarının ele alındığı görüşmede, Afganistan'a insani yardımın devamı, Afganistan'a rahat seyahat edilebilmesi, yurt dışındaki Afganlara konsolosluk hizmetlerinin sağlanması konularının da masaya yatırıldığını kaydetti.