Tahran'a hava saldırısı! Büyük panik yaşandı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaşta; başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentini hedef alındı. Saldırılarda hayatını kaybeden İranlıların sayısı da bini geçti.

İran ise saldırılara misillemelerle karşılık verdi. İsrail'e ve bölge ülkelerdeki ABD üslerine saldıran İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı.

TAHRAN'A HAVA SALDIRILARI

Bugün ise ABD ve İsrail, başkent Tahran'a hava saldırıları düzenlendi. Özel Kuvvetler'e ait bir güvenlik kontrol noktasına ve bir araca yönelik saldırı sonrası bölgede büyük panik yaşandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.