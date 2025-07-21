Süveyda'da çatışan Arap lider yeni hedefi verdi: Kamışlı'yı temizleyeceğiz

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde, İsrail destekli Dürzi milislerle Suriyeli Arap aşiret güçleri arasındaki çatışmalar, ilan edilen ateşkes kararına rağmen şiddetli şekilde sürüyor. Suriye ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından Dürzi militanların başlattığı saldırılar, Arap aşiretlerini harekete geçirdi. Gelen görüntülerde toplu katliam girişimleri yer alırken, bölgeye 100 bini aşkın Arap savaşçının sevk edildiği bildirildi.

"KATİLLERİ YAKALAMADAN DÖNMEYECEĞİZ"

Yüksek Arap Aşiret ve Kabileler Meclisi Başkanı Mudar Hamad, Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen'e yaptığı açıklamada, Dürzi milislerin El Heciri önderliğinde saldırılarına devam ettiğini belirterek, "400'den fazla şehidimiz var. Kadınların ırzına geçildi, Arapların evleri yakıldı, yıkıldı. Tüm bunlar İsrail ve PKK-YPG desteğiyle yapıldı. Önce Süveyda'yı, ardından Kamışlı'yı ve işgal altındaki tüm topraklarımızı özgürleştireceğiz. İsrail'in kışkırtması ile bölgeyi ateş topuna çeviren ayrılıkçı Dürziler, dünyanın en aşağılık suçlarını işledi. Hikmet el-Heciri liderliğindeki bu katiller zaten Esad'ın suç ortaklarıydı. Yıllardır Lübnan sınırında insan, silah ve uyuşturucu kaçırıyorlar. Devrimle birlikte tüm çıkarları bozuldu" ifadelerini kullandı.

"SÜVEYDA SONRASI YÖNÜMÜZ KAMIŞLI"

Hamad açıklamalarında, karşılarında yalnızca Dürzi milislerin değil, PKK-YPG unsurlarının da bulunduğunu belirtti. Kuzeyden gelen keskin nişancıların da çatışmalarda aktif rol aldığını söyledi. Süveyda'nın stratejik ve sembolik önemine vurgu yapan Hamad, şöyle konuştu:

"Süveyda istikrara kavuşmadan bölgeden ayrılmayacağız. Sonrasında yönümüz Kamışlı ve tüm PKK işgalindeki beldeler olacak. Bu mücadele, yalnızca bir şehir savaşı değil; Suriye halkının ülkesini parçalamak isteyen dış ve iç odaklara karşı verdiği net bir mesajdır."