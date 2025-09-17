Haberler

Suudi Arabistan ve ABD Askeri İş Birliği Görüşüldü

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile başkent Riyad'da bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Selman, "Görüşmede, savunma alanındaki iş birliğimizin çeşitli yönlerini gözden geçirdik ve bölgedeki son gelişmeleri, ayrıca uluslararası barış ve güvenliği koruyacak şekilde bu konulara yönelik ortak çabalarımızı ele aldık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
