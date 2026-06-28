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Saudi Arabistan'da Petrol Şirketine Ait Bir Helikopter Düştü: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

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Suudi Arabistan devlet haber ajansı, Saudi Aramco'ya ait bir helikopterin Ras Tanura'da düşmesi sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken soruşturma başlatıldı.

(ANKARA) - Suudi Arabistan devlet haber ajansı, Saudi Aramco'ya ait bir helikopterin Ras Tanura'da düştüğünü ve kazada 14 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan devlet haber ajansının bildirdiğine göre, petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait bir helikopter, Ras Tanura kentinde düştü. Kazada 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: ANKA
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