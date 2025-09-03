Susan Sarandon'dan Gazze'ye destek

İspanya'nın Barcelona kentinden, Gazze'deki insani krize karşı büyük bir dayanışma örneği olarak 'Küresel Sumud Filosu' hareketi başlatıldı. Dünya genelinden 44 ülkeden aktivistlerin katılımıyla oluşan bu dev filo, insani yardım taşımak ve İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla denize açıldı.

Daha önce Madleen ve Hanzala isimli gemilerle yapılan yardım girişimlerinin ardından, bu sefer Gazze'ye ulaşacak en büyük deniz misyonu düzenlendi. Filo, 20'den fazla gemi ve 300'den fazla aktivist ile yola çıkarken, bu yardım misyonuna katılmak için binlerce kişi gönüllü oldu.

Ünlü oyuncu Susan Sarandon, filoda yer alan tanınmış isimlerden biri olarak Gazze halkına moral vermek amacıyla bu misyona katıldı. Uluslararası aktivistler, doktorlar, sanatçılar, din adamları ve hukukçularla bir araya gelen Sarandon, bu büyük dayanışma hareketinin önemli bir parçası oldu.