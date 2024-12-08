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Suriye muhalefeti, 8 Aralık gününü "Milli Bayram" ilan etti

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Suriye'de 27 Kasım Çarşamba günü Esad rejimine karşı operasyon başlatan muhalifler, 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde herhangi bir çatışmaya girmeden çökertti. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ise bir devrin sona erdiği 8 Aralık gününü "Milli Bayram" olarak ilan ettiklerini açıkladı.

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar, çok sayıda kenti çatışmaya bile girmeden ele geçirdi.

ESAD ÜLKEDEN KAÇTI

Dün gece saatlerinde başkent Şam'ın kontrolünü de sağlayan muhaliflerin bu hamlesi Esad rejiminin sonu oldu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad gelişmenin ardından ülkeyi terk ederken, nerede olduğu ise henüz netleşmedi.

Suriye muhalefeti, 8 Aralık gününü 'Milli Bayram' ilan etti

61 YILLIK BAAS REJİMİ ÇÖKTÜ

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), 61 yıllık Baas rejiminin çöktüğü 8 Aralık gününü "Milli Bayram" olarak ilan ettiklerini açıkladı. Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK, 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünün ardından açıklama yaptı.

Suriye muhalefeti, 8 Aralık gününü 'Milli Bayram' ilan etti

MİLLİ BAYRAM İLAN EDİLDİ

Açıklamada, "Suriye'nin katil (Beşşar) Esed rejiminden kurtarılmasından dolayı Suriye halkını tebrik ediyoruz. 8 Aralık tarihini 'Milli Bayram' olarak ilan ediyoruz. Bugün; şehitlerin, kurbanların, tutukluların, yerinden edilenlerin ve mazlumların zafer günü." ifadeleri kullanıldı.

Suriye muhalefeti, 8 Aralık gününü 'Milli Bayram' ilan etti

SMDK'nin iktidarın tam yetkili bir geçiş yönetimine devredilmesi sürecinin tamamlanması için çalışmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, Koalisyon'un yeni Suriye'nin inşası için tüm ülkelerle stratejik işbirliğine hazır olduğu belirtildi.

Suriye muhalefeti, 8 Aralık gününü 'Milli Bayram' ilan etti

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Suriye muhalefeti, 8 Aralık gününü 'Milli Bayram' ilan etti

Suriye muhalefeti, 8 Aralık gününü 'Milli Bayram' ilan etti

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı. Başkente açılan Humus ilinde de rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu. Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar, 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Rejim güçleri de Şam'da Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekilmişti.

Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esed rejimi, 8 Aralık sabahı kısa sürede başkentin tüm kontrolünü kaybetmişti. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Suriye muhalefeti, 8 Aralık gününü
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