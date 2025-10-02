Suriye Heyeti Moskova'ya Ulaştı
Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El-Naasan başkanlığındaki resmi heyet, Moskova'ya ulaşarak Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-bek Yevkurov ile bir araya geldi.
(ANKARA) - Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El-Naasan başkanlığındaki Suriye Savunma Bakanlığı'na bağlı resmi bir heyet, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ulaştı.
Suriye Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya platformu Telegram kanalına göre Suriye heyetini, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-bek Yevkurov karşıladı. Ziyaretin, iki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki koordinasyonu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak gerçekleştiği belirtildi.
