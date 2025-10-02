Haberler

Suriye Heyeti Moskova'ya Ulaştı

Güncelleme:
Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El-Naasan başkanlığındaki resmi heyet, Moskova'ya ulaşarak Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-bek Yevkurov ile bir araya geldi.

Suriye Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya platformu Telegram kanalına göre Suriye heyetini, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-bek Yevkurov karşıladı. Ziyaretin, iki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki koordinasyonu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak gerçekleştiği belirtildi.

