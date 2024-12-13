Suriye'de geçici hükümet, Esad'ın en büyük tutkusuna karşı! Halkı uyardılar

Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın sonunda Beşar Esad rejimi devrildi. Ülkede muhalif güçlerin kontrolü sağlamasının ardından Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas partisi iktidarı son buldu.

GEÇİCİ HÜKÜMETTEN "FOTOĞRAF" UYARISI

Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçması ile ülkede yeni bir dönem başlarken muhaliflerin nasıl bir yol izleyeceği herkes tarafından merak ediliyor. Geçmişteki hatalardan ders çıkarmak isteyen geçiş hükümeti, halka dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada "Halkımızın arabalara, duvarlara, iş yerlerine ya da devlet dairelerine Cevlani'nin fotoğraflarını asmamalarını rica ediyoruz. Esad rejiminin kişileri kutsallaştırma ilkelerinden uzağız" ifadelerine yer verildi.

"İŞLERİNİZE DÖNÜN"

Öte yandan; muhalifler huzur ve güvenliğin sağlanması için sokağa çıkma yasağı ilan ettikleri Şam için yeni karar aldı. Şam'da sokağa çıkma yasağı iptal edildi, halka "İşlerinize dönün" çağrısı yapıldı. Yeni hükümet ayrıca, anayasayı ve parlamentoyu 3 aylık geçiş dönemi boyunca askıya alacağını duyurdu.