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Suriye'de geçici hükümet, Esad'ın en büyük tutkusuna karşı! Halkı uyardılar

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Suriye'deki geçici hükümet, vatandaşlardan arabalara, duvarlara, iş yerlerine ya da devlet dairelerine muhalif lider Ebu Muhammed el-Cevlani'nin fotoğraflarının asılmamalarını istedi. Yapılan açıklamada "Esad rejiminin kişileri kutsallaştırma ilkelerinden uzağız" denildi.

Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın sonunda Beşar Esad rejimi devrildi. Ülkede muhalif güçlerin kontrolü sağlamasının ardından Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas partisi iktidarı son buldu.

GEÇİCİ HÜKÜMETTEN "FOTOĞRAF" UYARISI

Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçması ile ülkede yeni bir dönem başlarken muhaliflerin nasıl bir yol izleyeceği herkes tarafından merak ediliyor. Geçmişteki hatalardan ders çıkarmak isteyen geçiş hükümeti, halka dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada "Halkımızın arabalara, duvarlara, iş yerlerine ya da devlet dairelerine Cevlani'nin fotoğraflarını asmamalarını rica ediyoruz. Esad rejiminin kişileri kutsallaştırma ilkelerinden uzağız" ifadelerine yer verildi.

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"İŞLERİNİZE DÖNÜN"

Öte yandan; muhalifler huzur ve güvenliğin sağlanması için sokağa çıkma yasağı ilan ettikleri Şam için yeni karar aldı. Şam'da sokağa çıkma yasağı iptal edildi, halka "İşlerinize dönün" çağrısı yapıldı. Yeni hükümet ayrıca, anayasayı ve parlamentoyu 3 aylık geçiş dönemi boyunca askıya alacağını duyurdu.

Suriye'de geçici hükümet, Esad'ın en büyük tutkusuna karşı! Halkı uyardılar
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

BU HASTALIK ÜLKEMİZDEDE VAR YAPMAYAN HEMEN HEMEN YOK GİBİ BU KONUDA YALNIZ MANSUR YAVAŞ MÜTEVAZİ RESİMLERİNİN ASILMASINA İZİN VERMİYOR

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Haber YorumlarıEmre null:

zorla astirmak başka birsey sevgiden asmak başka birsey Esad zorla astiriyordu korkudan asiyorlardi 80 darbesinden sonra kenan evren de fotograflarinj zorla astiriyordu kahvelere falan

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Haber YorumlarıMGk:

Ayıp ediyosunuz paraya basın adını heryerde heykellerini dikin bizimkinden büyük şöyle daha şatafatlı bi türbe yapın tüm devlet daireleri evlere ocaklara resmini asın hatta gökyüzüne neyse çok da abartmayın :) kuzey kore kıskanmasın

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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

keşke recebin resimlerine kaldirilsa

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Haber YorumlarıMGk:

ATAARAP nasıl isim şöyle de afilli bir kurtarma destanı yapıştır gitsin..

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

adamsınız adam. abd taşeronu işid gibi insan kesmiyorsunuz. esad itii gibi halkın bir kısmına zulmetmiyorsunuz. inancı etnik kökeni ne olursa olsun herkes özgürdür, kabulümüzdür diyorsunuz. BİR DE İBRAHİM KALINLA NAMAZ KILDINIZ YA... işte chpkk ve özgür özel delirdi:))

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