Suriye'de Terörist Saldırı: Çok Sayıda Asker Hayatını Kaybetti

Suriye Savunma Bakanlığı, Deyrizor'da terörist bir grubun saldırısı sonucu bir askeri otobüsün hedef alındığını ve çok sayıda askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıyı DEAŞ'ın gerçekleştirdiği belirtilirken, hayatını kaybeden asker sayısının 26'ya yükseldiği bildirildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, bugün açıklama yaptığı açıklamada içinde askerlerin bulunduğu bir otobüsün dün akşam terörist bir grubun saldırısına uğradığını duyurdu. Açıklamada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Bir terörist grup dün akşam Deyrizor'un güneydoğusundaki ikinci istasyon yolu üzerinde bir askeri otobüsü hedef aldı ve çok sayıda askerin ölümüne ve yaralanmasına yol açtı."

SOHR: HAYATINI KAYBEDEN ASKER SAYISI 26 OLDU

İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Suriye İnsan Hakları Gözlemcisi (SOHR), saldırıyı DEAŞ'ın gerçekleştirdiğini belirterek "23 asker öldü, on kişi yaralandı, onlarca kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Bazı askerlerin ciddi şekilde yaralanması nedeniyle ölü sayısının daha da artması bekleniyor" açıklamasını yaptı. SOHR daha sonra hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiğini açıkladı.