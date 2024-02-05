Suriye'de ABD üssüne yapılan drone saldırısında 6 Suriye Demokratik Güçleri üyesi öldü

Suriye'nin doğusundaki bir üssü hedef alan insansız hava aracı saldırısında, ABD askerlerini barındıran üste altı Kürt SDG üyesi öldü.Bu saldırı, ABD'nin bölgedeki güçlerine saldıran İran destekli milislere karşı geçen hafta sonu başlattığı misilleme saldırılarından bu yana Suriye veya Irak'ta gerçekleşen ilk önemli saldırıdır.

ABD destekli Kürt liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri, saldırının Pazartesi günü Suriye'nin doğusundaki Deir el-Zour ilindeki al-Omar üssündeki bir eğitim alanını hedef aldığını açıkladı. Olayda ABD askerleri arasında herhangi bir kayıp rapor edilmedi.

İran destekli Irak milislerinin oluşturduğu bir şemsiye örgüt olan Irak İslami Direnişi, saldırının sorumluluğunu üstlendiğini iddia eden ve bir insansız hava aracını belirli bir konumdan fırlatırken gösteren bir video yayımladı.

Aynı grup tarafından yönlendirilen bir drone saldırısı, Ocak ayının sonlarında, Ürdün'deki bir çöl üssünde üç ABD askerini öldürmüş ve onlarca kişiyi yaralamıştı. ABD ordusu, Batı Irak ve doğu Suriye'deki İran destekli militan gruplara karşı onlarca misilleme saldırısı düzenledi ve ayrıca Yemen'deki Husilere saldırdı.

SDF başlangıçta"Suriye rejimi destekli paralı askerlerin" gerçekleştirdiğini iddia etti, ancak saldırıyı araştırdıktan sonra "İran destekli milisleri" suçladığını ikinci bir açıklama yaptı.

Şemsiye örgütü, Irak ve Suriye'deki ABD askerlerinin çekilmesini talep ederek, Irak ve Suriye'deki ABD üsleri ve birliklerine karşı onlarca drone saldırısı düzenledi.

Bu saldırı, Orta Doğu'da İsrail-Hamas savaşı sırasında gerilimlerin tırmanışıyla aynı döneme denk geldi; Hamas'ın 7 Ekim'de güney İsrail'de başlattığı saldırılarla tetiklenmişti.