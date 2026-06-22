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Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Lübnan'a askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyoruz

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Lübnan'a askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyoruz
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lübnan'daki krizin çözümünde yapıcı rol üstlenmeye hazır olduklarını ancak geçmişteki askeri müdahale anlayışına dönmek istemediklerini belirtti. Şara, ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde savaşın durması gerektiğini vurguladıklarını ve sorunun ekonomik, siyasi ve sosyal adımlarla çözülebileceğini ifade etti.

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, " Suriye'nin geçmişte Lübnan'a yaptığı askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyoruz" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dubai basınına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının kamuoyunda yanlış yorumlandığını söyledi. Trump'ın Lübnan'daki savaştan duyduğu rahatsızlığı aktardığını ve Suriye'nin Lübnan ile koordinasyon içinde olumlu bir rol oynayabileceğini belirttiğini kaydeden Şara, Suriye'nin yeni dış politika yaklaşımı çerçevesinde Lübnan'daki krizin çözümünde aktif ve yapıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu bildirdi.

Şara, rejimin düşmesiyle bölgede yeni fırsatların ortaya çıktığının altını çizerek, bazı Lübnanlı tarafların eski dönemin zihniyetiyle düşündüğüne dikkat çekti. Trump ile yaptıkları görüşmelerde Lübnan'daki durumu ele aldıklarını anlatan Şara, "Lübnan'daki sorun yalnızca bombardımanlar, yıkım ve göçlerle çözülemez. Trump ile yaptığımız görüşmelerde savaşın durması gerektiğini vurguladık. Sorunun çözümü yalnızca askeri yöntemlerle değil, ekonomik, siyasi ve sosyal adımlarla mümkündür. Suriye'nin geçmişte Lübnan'a yaptığı askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şara, Suriye'nin karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde diğer ülkelerden destek almanın doğal olduğunu söyleyerek, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Avrupalı liderlerin desteğinden yararlandıklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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