Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Rusya'yı Ziyaret Edecek

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bugün Rusya'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Kremlin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bugün Rusya'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğini duyurdu. Kremlin'den yapılan açıklamada, "15 Ekim'de Vladimir Putin ile Rusya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara arasında bir görüşme yapılacak" denildi.

İlk kez bir araya gelecek Putin ile Şara'nın siyasi, ticari, ekonomik ve insani alanlardaki Rusya-Suriye ilişkilerinin mevcut durumu ve perspektifleri ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele alacağı kaydedildi.