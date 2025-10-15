Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Rusya'yı Ziyaret Edecek

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Rusya'yı Ziyaret Edecek
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bugün Rusya'ya giderek Vladimir Putin ile görüşecek. Görüşmede, Rusya-Suriye ilişkileri ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alınacak.

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bugün Rusya'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Kremlin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bugün Rusya'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğini duyurdu. Kremlin'den yapılan açıklamada, "15 Ekim'de Vladimir Putin ile Rusya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara arasında bir görüşme yapılacak" denildi.

İlk kez bir araya gelecek Putin ile Şara'nın siyasi, ticari, ekonomik ve insani alanlardaki Rusya-Suriye ilişkilerinin mevcut durumu ve perspektifleri ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele alacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
