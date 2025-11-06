Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Brezilya'da İklim Konferansı'na Katıldı

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30'uncu Taraflar Konferansı'na katılmak üzere Brezilya'ya gitti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30'uncu Taraflar Konferansı'na katılmak üzere gittiği Brezilya'da Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi.