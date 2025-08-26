Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM Genel Kurulu'na Katılacak

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM Genel Kurulu'na Katılacak
Güncelleme:
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eylül ayında BM 80'inci Genel Kurulu'na hitap edeceğini duyurdu. Şara, 1967'den bu yana bu platformda konuşma yapacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceği bildirildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Birleşmiş Milletler (BM) 80'inci Genel Kurulu'na katılacağı belirtildi. Şara'nın, 1967 yılından bu yana BM Genel Kurulu'na hitap edecek ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
