"Suçlular Avrupa'dan uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor" iddialarına DMM'den cevap

Güncelleme:
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi son günlerde ortaya çıkan "Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa'dan uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor" iddiasına yanıt verdi. Açıklamada "Suç kaydı bulunan ya da yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye'ye iadesi mümkün değildir." denildi.

  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa'dan uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor" iddialarının gerçek olmadığını açıkladı.
  • Türkiye'nin, üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik bir uygulaması bulunmamaktadır.
  • İddialar hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Son günlerde "Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa'dan uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor"haberleri gündemde kendine önemli bir yer buldu.

Bu iddialara yanıt Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.Merkez sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddiaların bir gerçekliğinin olmadığını duyurdu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

DMM'den yapılan açıklamada haberlerin dezenformasyon olduğunun altı çizildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında "Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa'dan uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor" iddiası tamamen dezenformasyondur. Türkiye'nin, üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik herhangi bir uygulaması yoktur. Suç kaydı bulunan ya da yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye'ye iadesi, mümkün değildir. Türkiye yalnızca kendi vatandaşlarına ilişkin işlemleri, uluslararası hukuk çerçevesinde ve gerekli inceleme–itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra bireysel düzeyde yürütmektedir. Üçüncü ülke vatandaşlarının toplu veya bireysel şekilde Türkiye'ye gönderilmesi söz konusu değildir. Söz konusu dezenformasyon içerikli paylaşımlar hakkında, ilgili kurum tarafından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması, kaynağı belirsiz bu tür dezenformasyonlara itibar etmemesi önem arzetmektedir. "

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
