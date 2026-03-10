ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, '' İsrail tek bombalık ülke. Tek bomba onları saf dışı bırakır. İşte bu yüzden bu İsrail için hayat memat meselesi.'' şeklinde dikkat çeken bir açıklama yaptı.

WITKOFF'TAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail'in güvenlik durumuyla ilgili tartışma yaratacak bir açıklamada bulundu. Witkoff, İsrail'in coğrafi küçüklüğüne ve stratejik risklerine dikkat çekti.

"TEK BOMBA İSRAİL'İ SAF DIŞI BIRAKIR"

Witkoff, "İsrail tek bombalık ülke. Tek bomba onları saf dışı bırakır. İşte bu yüzden bu durum İsrail için bir hayat memat meselesi" ifadelerini kullandı. Bu sert çıkış, Washington-Tel Aviv hattında şaşkınlıkla karşılandı.