New York'ta kan donduran olay! 29. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti ABD'nin New York şehrinde bir apartmanın 29'uncu katındaki dairenin balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Öte yandan olay yerine gelen polis ekiplerinin konu hakkında soruşturma başlattığı bilgisi edinildi. ABD'nin New York şehrinde bir apartmanın 29'uncu katındaki dairenin balkonundan bir çocuk düştü. Yetkililer, 3 yaşındaki çocuğun 3'üncü kattaki bina iskelesinde yaralı şekilde bulunduğunu, daha sonra hastaneye sevk edilen çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. SORUŞTURMA BAŞLATILDI New York polisi, çocuğun düştüğü daire içerisindeki 2 kişi ile görüşüldüğünü, olay hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. New York şehir yasalarına göre, 10 yaş altı çocukların bulunduğu dairelerde pencere koruyucusu taktırılması gerekiyor. İhlas Haber Ajansı / Dünya Tam Gemi Şok Denemeleri New York 3. Sayfa Dünya Haberler

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