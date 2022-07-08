Son Dakika! Konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayan eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, hayatını kaybetti

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, dün Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık havada yapılan etkinlikte yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu. Kanlar içinde kalan eski Başbakan acil hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İlk açıklamada Abe'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Japon medyasından servis edilen son dakika haberlerinde 67 yaşındaki Abe'nin yaşamını yitirdiği dünya kamuoyuna duyuruldu.

SALDIRGAN YAKALANDI

Öte yandan Shinzo'yu vuran 40 yaşlarındaki saldırgan pompalı tüfekle yakalandı. Saldırganın yakalanma anlarına ilişkin görüntüler servis edildi.

2 YIL ÖNCE GÖREVİNİ BIRAKMIŞTI

Japonya'nın 2012-2020 döneminde başbakanlık görevini yürüten Abe ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Abe görevi, iki yıl önce sağlık gerekçeleriyle bırakmıştı.

SHINZO ABE KİMDİR?

Japonya'nın II. Dünya Savaşı sonrasında göreve gelen en genç başbakanı ve savaştan sonra doğmuş ilk Japon başbakanı Abe, parlamenter Kan Abe'nın torunu ve eski dışişleri bakanı Shintaro Abe'nin oğlu. Nagata'da doğan Abe, Seikei Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okuyup 1977 yılında mezun oldu. Daha sonra ABD'ye Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okumak üzere taşındı. Nisan 1979'da Abe, Kobe Steel'da çalışmaya başladı. 1982'de şirketten ayrılarak çeşitli yerlerde çalıştı.

9 Eylül 2007'de, Afganistan'da görev yapan Japon Deniz Kuvvetleri personelini geri çekme planını askıya aldı. 12 Eylül 2007 tarihinde sağlık sorunlarını ileri sürerek istifa etti. Shinzo Abe , 478 oyun 328'ini alarak ikinci kez başbakan oldu. Tekrar Başbakan seçilen Abe, bu göreve ikinci kez gelerek son 6,5 yılda seçilen 7. başbakan oldu. 26 Aralık 2012'de göreve başladı. 28 Ağustos 2020'de Abe, ülseratif kolit rahatsızlığının yeniden tekrarlamasını gerekçe göstererek Başbakanlıktan ve Liberal Demokrat Partisinin Genel Başkanlığından istifa edeceğini duyurdu ve 16 Eylül 2020'de görevi devretti.