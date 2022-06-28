Öfkeli boğa rodeoda dehşet saçtı! Binicisini sırtından atıp, defalarca boynuzlayarak öldürdü - Haberler

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Öfkeli boğa rodeoda dehşet saçtı! Binicisini sırtından atıp, defalarca boynuzlayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Meksika'da yapılan rodeoda boğanın boynuz darbelerine maruz kalan binici hayatını kaybetti. 20 yaşında olduğu açıklanan binicinin aldığı darbeler ise anbean kameraya yansıdı.

Meksika'nın Morelos eyaletindeki Tejalpa kasabasında geçtiğimiz cumartesi gecesi düzenlenen rodeo yarışmasında 20 yaşındaki Ricardo Paredes Plascencia adlı binici, boğanın üzerinden düştükten sonra hayvanın tekme ve boynuz darbelerine maruz kaldı.

ALDIĞI DARBELER SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Başına ve sırtına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç adamın dün hayatını kaybettiği bildirildi.

Meksika'daki boğa güreşlerinde son olarak 18 Nisan'da 19 yaşındaki bir kişi boğanın boynuz darbeleri sonucu hayatını kaybetmiş, 22 Mayıs tarihinde ise arenadan kaçan bir boğa 4 kişiyi yaralamıştı.

İhlas Haber Ajansı / Dünya

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Yorumlar (2)

Hacı Celal BOZKURT:

İyi olmuş.

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SAMET TEMAS:

Eee etme bulma dünyası. Sen mızrakları teker teker sok, eziyet et güzelim boğaya, o da garibim yavaş yavaş ölsün. Al işte sonun böyle olur rodeocu kardeş..

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