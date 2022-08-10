Tahıl anlaşmasında Ukrayna'nın Türkiye'ye yüzde 25 indirim yapacağı iddiasına BM'den yalanlama

Türkiye'nin tahıl sevkiyatı anlaşmasına ara buluculuk yapması sebebiyle Ukrayna'dan yüzde 25 indirim alacağı iddiaları, Birleşmiş Milletler tarafından yalanlandı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, "İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nda herhangi bir indirim yer almadı. Ayrıca, böyle bir indirimi garanti edecek başka bir anlaşmadan haberdar değiliz" dedi.

Rusya ve Ukrayna'da çıkan savaş Avrupa'nın tahıl deposu bilinen Ukrayna'dan yola çıkan gıda sevkiyatını engellemiş ve bu da dünya çapında önemli bir krize sebep olmuştu. Türkiye'nin öncülüğünde ve arabuluculuğunda İstanbul'da gerçekleştirilen tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında, Ukrayna limanlarından yeniden gemiler çıkmaya başlamış ve gıda krizi bu şekilde çözülmüştü.

TÜRKİYE'YE YÜZDE 25 İNDİRİM YAPILACAĞI İDDİASI

Tahıl sevkiyatının arabulucunu yapmasından dolayı Türkiye'ye Ukrayna gıda sevkiyatında yüzde 25 indirim uygulayacağı iddiası gündeme geldi.

İDDİALARA BM'DEN YANIT

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, tahıl anlaşmasıyla Türkiye'nin Ukrayna'dan yüzde 25 indirim alacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

"ANLAŞMA HERHANGİ BİR İNDİRİM YER ALMADI"

Dujarric, "İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nda herhangi bir indirim yer almadı. Ayrıca, böyle bir indirimi garanti edecek başka bir anlaşmadan haberdar değiliz." dedi.

22 TEMMUZ'DA İMZALANMIŞTI

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

120 GÜNDE BİR YENİLENMESİ GEREKİYOR

Ukrayna tahılının Türkiye üzerinden dünya pazarlarına sevk edilmesini sağlayan anlaşmanın tarafların mutabakatı ile 120 günde bir yenilenmesi gerekiyor.