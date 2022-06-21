Tanzanya'da maymunların kaçırdığı bebek hayatını kaybetti Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da annesinin emzirdiği bebek, maymunlar tarafından kaçırıldı. Köylülerin çabalarıyla maymunların elinden alınan talihsiz bebek, hastanede hayatını kaybetti. Ulusal basındaki habere göre, ülkenin batısındaki Kigoma bölgesinde 18 Haziran'da köydeki eve giren maymunlar, annesi tarafından emzirilen bebeği kaçırdı. KURTARILAMADI Gombe Ulusal Parkı sınırındaki yerleşim bölgesinde yaşanan olayda, köylüler tarafından maymunların elinden kurtarılan bebeğin hastaneye kaldırıldığı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı. KÖYLÜLER DE SALDIRIYA UĞRADI Öte yandan bebeğin kaçırılmasını önlemeye çalışan köylülerin de maymunlar tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi. Tanzanya'nın yüzde 30'undan fazlası ulusal parklardan oluşuyor. AA / Dünya Tanzanya Afrika Dünya Güncel Haberler

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